rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ученый рассказал, как Ростовской области пережить маловодье

7 апреля 2021, 12:11
Фото: 61.mchs.gov.ru
Бурение подземных скважин с пресной водой позволит преодолеть период маловодья в Ростовской области, считает председатель президиума Южного научного центра РАН Геннадий Матишов, он сообщил об этом в эфире одного из местных телеканалов.

Он напомним, что период маловодья в Ростовской области продлится минимум еще четыре года, но некоторые ученые прогнозируют, что он может затянуться до 2030 года. Это значит, что региону необходимо искать источники пресной воды.

По словам Матишова, раньше гидрогеологией занимались целые институты, но сейчас не осталось даже архивов с указанием мест с водой. Между тем, на территории Ростовской области могут находиться целые озера. Но нельзя просто взять и пробурить скважину. «Прежде чем бурить, обычно, как это делается у нормальных людей, нужно провести физическую площадную съёмку», — сказал Матишов.

Ранее сообщалось, что прошлый 2020 год был самым маловодным в Ростовской области за всю историю наблюдения.

Материалы по теме
Стало известно, как скажется маловодье на рыбе в Ростовской областиИзбежать маловодья сможет Ростовская область в 2021 году
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00