Ученый рассказал, как Ростовской области пережить маловодье

По словам Матишова, раньше гидрогеологией занимались целые институты, но сейчас не осталось даже архивов с указанием мест с водой. Между тем, на территории Ростовской области могут находиться целые озера. Но нельзя просто взять и пробурить скважину. «Прежде чем бурить, обычно, как это делается у нормальных людей, нужно провести физическую площадную съёмку», — сказал Матишов.