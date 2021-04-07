Ученый рассказал, как Ростовской области пережить маловодье

Он напомним, что период маловодья в Ростовской области продлится минимум еще четыре года, но некоторые ученые прогнозируют, что он может затянуться до 2030 года. Это значит, что региону необходимо искать источники пресной воды.
По словам Матишова, раньше гидрогеологией занимались целые институты, но сейчас не осталось даже архивов с указанием мест с водой. Между тем, на территории Ростовской области могут находиться целые озера. Но нельзя просто взять и пробурить скважину. «Прежде чем бурить, обычно, как это делается у нормальных людей, нужно провести физическую площадную съёмку», — сказал Матишов.
Ранее сообщалось, что прошлый 2020 год был самым маловодным в Ростовской области за всю историю наблюдения.