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Posted 7 апреля 2021, 08:28

Published 7 апреля 2021, 08:28

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Власти Ростовской области намерены закрыть «наливайки» с 1 июня 2021 года

7 апреля 2021, 08:28
В Ростовской области рассматривается вопрос закрытия «наливаек» и рюмочных, которые работают в многоквартирных домах, сообщили в Заксобрании региона.

Планируется, что изменения вступят в силу с июня 2021 года. Законопроект внес губернатор Василий Голубев, он был одобрен депутатами во время заседания.

По федеральному закону, можно продавать алкоголь в помещениях, площадь которых составляет не менее 20 квадратных метров. В Ростовской хотят увеличить минимальный размер зала до 50 квадратных метров.

В скором времени законопроект рассмотрит донской парламент. Ранее отравление алкоголем тысячи людей пресекли в Ростовской области.

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