Власти Ростовской области намерены закрыть «наливайки» с 1 июня 2021 года

Posted 7 апреля 2021, 08:28
Published 7 апреля 2021, 08:28
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Планируется, что изменения вступят в силу с июня 2021 года. Законопроект внес губернатор Василий Голубев, он был одобрен депутатами во время заседания.
По федеральному закону, можно продавать алкоголь в помещениях, площадь которых составляет не менее 20 квадратных метров. В Ростовской хотят увеличить минимальный размер зала до 50 квадратных метров.
В скором времени законопроект рассмотрит донской парламент. Ранее отравление алкоголем тысячи людей пресекли в Ростовской области.