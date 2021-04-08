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На диагностику дорог в Ростовской области потратят 35 млн руб

8 апреля 2021, 12:00
Фото: mindortrans.donland.ru
Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который проведет диагностику автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, следует из документов на сайте госзакупок.

Потенциальному подрядчику необходимо будет провести диагностику 115 участков дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Для того, чтобы исследовать объекты и внести результаты в специальный бланк «Титул-5» победитель должен собрать, изучить и проанализировать материалы землеустроительных работ, сведения о выполнявшихся ремонтах, проектно-сметную и исполнительную документацию по автомобильным дорогам и данные предыдущих обследований автомобильных дорог. Кроме того, организации необходимо пересчитать все дефекты дорожного покрытия, ямы и выбоины и оценить каждые 100 километров дорог в регионе.

Максимальная стоимость контракта составляет 35 миллионов рублей. Выполнить работы компании необходимо будет 30 ноября 2021 года.

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