Самые «убитые» дороги назвали в Ростове

В городе провели рейд по оценке состояния дорожного покрытия, предписания на устранения выявленных недостатков направят в адрес собственников дорог. Всего же с начала 2021 года в Ростовской области возбудили более 160 дел об административных правонарушениях за ненадлежащее содержание дорог, еще свыше 80 материалов направили в прокуратуру.