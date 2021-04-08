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Самые «убитые» дороги назвали в Ростове

8 апреля 2021, 07:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Улицы, на состояние дорог в которых чаще всего жалуются жители Ростова-н-Дону, назвали в региональном УГИБДД.

Как оказалось, больше всего жалоб поступает в УГИБДД и Общественный совет при ГУ МВД России по Ростовской области на дороги в переулке Силикатном и улице Доватора.

В городе провели рейд по оценке состояния дорожного покрытия, предписания на устранения выявленных недостатков направят в адрес собственников дорог. Всего же с начала 2021 года в Ростовской области возбудили более 160 дел об административных правонарушениях за ненадлежащее содержание дорог, еще свыше 80 материалов направили в прокуратуру.

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