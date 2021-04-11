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Posted 11 апреля 2021, 10:08

Published 11 апреля 2021, 10:08

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Ростовчанин вышел на одиночный пикет в защиту фонтана на площади Ленина

11 апреля 2021, 10:08
Житель Ростова-на-Дону Илья Наздрашов вышел с одиночным пикетом «Мы за фонтан» против строительства торгового павильона на площади Ленина, сообщает популярный городской паблик.

Отмечается, что ростовчанин уже несколько раз пытался согласовать массовую акцию протеста, однако городские власти отказывают ему в ее проведении. Поэтому Илья вышел на одиночный пикет с плакатом «Мы за фонтан», поскольку такая акция не требует согласования с властями.

Ранее жители Ростова-на-Дону на сервисе «Активный ростовчанин» проголосовали против строительства торгового объекта у гостиницы «Амакс» и попросили власти восстановить фонтан который находился там в советское время.

Однако сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что сделать это невозможно по причине перехода участка в частные руки. По его словам, фонтан не принесет инвестору никакой прибыли, а построить там двухэтажное здание власти запрет

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