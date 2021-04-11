Ростовчанин вышел на одиночный пикет в защиту фонтана на площади Ленина

Posted 11 апреля 2021, 10:08
Published 11 апреля 2021, 10:08
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Отмечается, что ростовчанин уже несколько раз пытался согласовать массовую акцию протеста, однако городские власти отказывают ему в ее проведении. Поэтому Илья вышел на одиночный пикет с плакатом «Мы за фонтан», поскольку такая акция не требует согласования с властями.
Ранее жители Ростова-на-Дону на сервисе «Активный ростовчанин» проголосовали против строительства торгового объекта у гостиницы «Амакс» и попросили власти восстановить фонтан который находился там в советское время.
Однако сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что сделать это невозможно по причине перехода участка в частные руки. По его словам, фонтан не принесет инвестору никакой прибыли, а построить там двухэтажное здание власти запрет