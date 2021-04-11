Ростовчанин вышел на одиночный пикет в защиту фонтана на площади Ленина

Отмечается, что ростовчанин уже несколько раз пытался согласовать массовую акцию протеста, однако городские власти отказывают ему в ее проведении. Поэтому Илья вышел на одиночный пикет с плакатом «Мы за фонтан», поскольку такая акция не требует согласования с властями.