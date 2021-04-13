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Число автобусов сократят на городских маршрутах Ростова

13 апреля 2021, 10:56
Фото: rostov-gorod.ru
С 15 апреля 2021 года в Ростове-на-Дону сократят численность подвижного состава на городских маршрутах общественного транспорта, передает портал «Ростовский городской транспорт».

Это означает, что с четверга на городские маршруты не выйдут 53 автобуса, пять трамваев и четыре троллейбуса. Отмечается, что сокращение единиц транспорта связано с тем, что в зимний период на некоторых маршрутах количество машин было увеличено. А с переходом на летний режим работы перевозчики сокращают количество транспортных средств.

Изменения коснутся автобусных маршрутов № 1, 5, 10, 13, 14, 27, 40, 49, 51, 61, 63, 66, 72, 90, 90а, 99, 22,33,42 18,25, 44 30, 73, трамвайных маршрутов № 1, 10 и 7 и троллейбусных маршрутов № 2, 22.

После 14 ноября с переходом на зимний режим работы перевозчики вернут транспортные единицы на маршруты.

Ранее власти Ростова объявили, что намерены вернуть закрытый осенью 2020 года автобусный маршрут № 98.

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