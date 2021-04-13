Число автобусов сократят на городских маршрутах Ростова

Это означает, что с четверга на городские маршруты не выйдут 53 автобуса, пять трамваев и четыре троллейбуса. Отмечается, что сокращение единиц транспорта связано с тем, что в зимний период на некоторых маршрутах количество машин было увеличено. А с переходом на летний режим работы перевозчики сокращают количество транспортных средств.