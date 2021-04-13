Голубев заявил, что готов рискнуть и вернуть ограничения в Ростовской области

Глава региона потребовал от правительства выявить территории, где работа по борьбе с коронавирусом не ведется. «По итогам этого месяца обозначьте в докладе чемпионов по бездействию или неактивной работе. Проанализируйте работу, которая проходила весь этот период, посмотрите, что они меняли или не меняли и просто просиживали на совещании», — призвал Голубев.