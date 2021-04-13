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Голубев заявил, что готов рискнуть и вернуть ограничения в Ростовской области

13 апреля 2021, 15:24
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о готовности вводить новые ограничения в регионе, если этого потребует ситуация, об этом он заявил в ходе заседания оперштаба по COVID-19.

Глава региона потребовал от правительства выявить территории, где работа по борьбе с коронавирусом не ведется. «По итогам этого месяца обозначьте в докладе чемпионов по бездействию или неактивной работе. Проанализируйте работу, которая проходила весь этот период, посмотрите, что они меняли или не меняли и просто просиживали на совещании», — призвал Голубев.

Он добавил, что Ростовская область находится на грани нового скачка по заболеваемости населения. «И от темпов вакцинации развитие ситуации, но есть большая вероятность осложнения. Или кто-то думает, что мы не рискнем вводить ограничения? Ради здоровья жителей области мы на это пойдем на тех или иных территориях, — заявил губернатор.

Он также потребовал от правительства внести предложения о введении ограничений в отдельных муниципалитетах.

За период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 83956 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 75293 пациента. Жертвами инфекции стали 3796 граждан. Прививки против инфекции сделали 204 тысячи человек.

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