Голубев заявил, что готов рискнуть и вернуть ограничения в Ростовской области

Глава региона потребовал от правительства выявить территории, где работа по борьбе с коронавирусом не ведется. «По итогам этого месяца обозначьте в докладе чемпионов по бездействию или неактивной работе. Проанализируйте работу, которая проходила весь этот период, посмотрите, что они меняли или не меняли и просто просиживали на совещании», — призвал Голубев.
Он добавил, что Ростовская область находится на грани нового скачка по заболеваемости населения. «И от темпов вакцинации развитие ситуации, но есть большая вероятность осложнения. Или кто-то думает, что мы не рискнем вводить ограничения? Ради здоровья жителей области мы на это пойдем на тех или иных территориях, — заявил губернатор.
Он также потребовал от правительства внести предложения о введении ограничений в отдельных муниципалитетах.
За период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 83956 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 75293 пациента. Жертвами инфекции стали 3796 граждан. Прививки против инфекции сделали 204 тысячи человек.