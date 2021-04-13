Более 15 млрд руб потратили на борьбу с коронавирусом в Ростовской области

Глава региона представил депутатам отчет о работе правительства за 2020 год. Этот период он назвал самым нетипичным в новейшей истории человечества.
По его словам, коронавирус оказался стресс-тестом для всех систем жизнеобеспечения. На связанные с пандемией мероприятия пришлись 6% расходов консолидированного бюджета области.
Кроме того, 82 миллиарда ушло на обеспечение местных жителей медпомощью. Стимулирующие выплаты получили более 20 тысяч медиков.
Помимо этого, на социальную сферу в 2020 году направили более 188 миллиардов. Ранее коронавирус обвинили в росте младенческой смертности в Ростовской области.