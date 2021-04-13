rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 15 млрд руб потратили на борьбу с коронавирусом в Ростовской области

13 апреля 2021, 12:33
Фото: donland.ru
В Ростовской области в прошлом году на проведение мероприятий, связанных с коронавирусом, потратили свыше 15 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона представил депутатам отчет о работе правительства за 2020 год. Этот период он назвал самым нетипичным в новейшей истории человечества.

По его словам, коронавирус оказался стресс-тестом для всех систем жизнеобеспечения. На связанные с пандемией мероприятия пришлись 6% расходов консолидированного бюджета области.

Кроме того, 82 миллиарда ушло на обеспечение местных жителей медпомощью. Стимулирующие выплаты получили более 20 тысяч медиков.

Помимо этого, на социальную сферу в 2020 году направили более 188 миллиардов. Ранее коронавирус обвинили в росте младенческой смертности в Ростовской области.

Материалы по теме
В Ростовской области еще 238 человек заболели коронавирусомЕще 236 человек заразились коронавирусом в Ростовской областиКому нельзя делать прививки от коронавируса?
#Новости#Коронавирус#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58