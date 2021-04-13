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Подрядчика для создания проекта расчистки балки Темерник выбрали в Ростове

13 апреля 2021, 08:47
Фото: минприродыро.рф
Проект расчистки 13-километровой балки Темерник в Ростове-на-Дону разработает ООО «Научно-производственное объединение «Система», сообщается на сайте госзакупок.

Изначальная стоимость контракта составляла 8,6 миллиона рублей, «Система» разработает проектно-сметную документацию за 3,89 миллиона рублей. Подрядчику предстоит подготовить проект по расчистке балки от реконструированных очистных сооружений канализации Аксая до Верхового водохранилища.

Как сообщили участники сессии форума «Экология Ростова: на чем концентрировать усилия?», от состояния реки Темерник зависит состояние окружающей среды в Ростове. Это наглядно показала недавняя авария на Низовском водохранилище, когда благодаря расчищенному руслу, Темерник пропустил через себя весь объем воды, исключив подтопления.

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