Подрядчика для создания проекта расчистки балки Темерник выбрали в Ростове

Изначальная стоимость контракта составляла 8,6 миллиона рублей, «Система» разработает проектно-сметную документацию за 3,89 миллиона рублей. Подрядчику предстоит подготовить проект по расчистке балки от реконструированных очистных сооружений канализации Аксая до Верхового водохранилища.
Как сообщили участники сессии форума «Экология Ростова: на чем концентрировать усилия?», от состояния реки Темерник зависит состояние окружающей среды в Ростове. Это наглядно показала недавняя авария на Низовском водохранилище, когда благодаря расчищенному руслу, Темерник пропустил через себя весь объем воды, исключив подтопления.