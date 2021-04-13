Подрядчика для создания проекта расчистки балки Темерник выбрали в Ростове

Как сообщили участники сессии форума «Экология Ростова: на чем концентрировать усилия?», от состояния реки Темерник зависит состояние окружающей среды в Ростове. Это наглядно показала недавняя авария на Низовском водохранилище, когда благодаря расчищенному руслу, Темерник пропустил через себя весь объем воды, исключив подтопления.