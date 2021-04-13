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Виталий Борзенко остался главой Аксайского района после ареста

13 апреля 2021, 18:17
Фото: Администрация Аксайского района
В Ростове-на-Дону суд арестовал на два месяца Виталия Борзенко, но он все еще числится главой Аксайского района, говорится на сайте районной администрации.

Ленинский районный суд Ростова заключил под стражу Борзенко, которому вменяют совершение нескольких преступлений. Он пробудет в СИЗО два месяца.

При этом на сайте администрации района Борзенко числится в прежней должности. Опубликована также его биография, в которой говорится, что на этом посту он с 1994 года.

Напомним, что Борзенко задержали в понедельник в одном из санаториев. По некоторым данным, он вместе со знакомыми отчуждал муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Доход мог превысить 500 миллионов рублей.

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