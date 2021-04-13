Виталий Борзенко остался главой Аксайского района после ареста

Ленинский районный суд Ростова заключил под стражу Борзенко, которому вменяют совершение нескольких преступлений. Он пробудет в СИЗО два месяца.
При этом на сайте администрации района Борзенко числится в прежней должности. Опубликована также его биография, в которой говорится, что на этом посту он с 1994 года.
Напомним, что Борзенко задержали в понедельник в одном из санаториев. По некоторым данным, он вместе со знакомыми отчуждал муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Доход мог превысить 500 миллионов рублей.