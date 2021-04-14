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Posted 14 апреля 2021, 15:20

Published 14 апреля 2021, 15:20

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Волонтеры помогут ростовчанам проголосовать за объекты благоустройства

Волонтеры помогут ростовчанам проголосовать за объекты благоустройства

14 апреля 2021, 15:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
Через две недели в Ростовской области стартует голосование по объектам благоустройства на 2022 год, сообщили в региональном правительстве.

Голосование будет проходить во всех 55 муниципалитетах региона, помогать гражданам будут почти 700 волонтеров. Добровольцы будут агитировать население голосовать, а также отвечать на вопросы.

Отдать свой голос за тот или иной объект смогут жители Ростовской области старше 14 лет. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая в формате онлайн.

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