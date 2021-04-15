Ростов «расстраивается» жилыми домами, а ростовчане страдают

Posted 15 апреля 2021, 06:19
Published 15 апреля 2021, 06:19
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Он рассказывает, что поликлиника № 14 построена в 1948 году.
«Тогда это было полноценное, просторное медучреждение, со своей лабораторией, физиотерапевтическими кабинетами. В поликлинику, детскую и взрослую, ходили лечиться мой отец, я, мои дети, а теперь внуки, — вспоминает Сергей Кочергин. — Но в 2000-х годах старое большое здание поликлиники снесли. Муниципальную землю отдали частному застройщику. На этом месте возвели два девятиэтажных жилых дома, а поликлинику разместили на первом этаже с пристройкой. На ее открытие в 2007 году приезжал сам глава города. А теперь выясняется, что детское отделение очень маленькое, не проходит по требованиям СанПина. Зачем же тогда сносили большое здание поликлиники?».
Местные жители переживают из-за того, что территория активно застраивается жилыми домами: много высоток появляется на улице Заводской, жилой комплекс на Магнитогорской, а существующая инфраструктура не справляется.
«Сейчас в детском отделении поликлиники № 14 работает 4-5 педиатров. Этого мало для огромного потока местных жителей. А если здесь оставят только дежурного врача, как обещают, он и вовсе не выдержит огромного числа пациентов, сбежит в первый же день. При этом не справляется не только поликлиника. Школа № 77 тоже трещит по швам», — говорит Сергей Кочергин.
Вчера RostovGazeta писала о том, что многие родители, чьи дети получают медицинскую помощь в поликлинике № 14 на Портовой, бьют тревогу из-за того, что теперь придется далеко ездить в новую поликлинику Железнодорожного района на улице Профсоюзной.