Ростов «расстраивается» жилыми домами, а ростовчане страдают

«Тогда это было полноценное, просторное медучреждение, со своей лабораторией, физиотерапевтическими кабинетами. В поликлинику, детскую и взрослую, ходили лечиться мой отец, я, мои дети, а теперь внуки, — вспоминает Сергей Кочергин. — Но в 2000-х годах старое большое здание поликлиники снесли. Муниципальную землю отдали частному застройщику. На этом месте возвели два девятиэтажных жилых дома, а поликлинику разместили на первом этаже с пристройкой. На ее открытие в 2007 году приезжал сам глава города. А теперь выясняется, что детское отделение очень маленькое, не проходит по требованиям СанПина. Зачем же тогда сносили большое здание поликлиники?».