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Posted 29 марта 2021, 17:23

Published 29 марта 2021, 17:23

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

Поликлинику №14 не будут закрывать в Ростове

29 марта 2021, 17:23
Поликлиника № 14 на Портовой в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону продолжит работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации.

Как пишет privet-rostov.ru, в администрации района информацию о закрытии поликлиники назвали слухами и сообщили, что никаких планов по изменению деятельности объекта у властей нет.

Напомним, петиция против закрытия поликлиники появилась на сайте change.org. Автор петиции утверждает, что администрация Железнодорожного района приняла решение закрыть поликлинику, а относящихся кней жителей переведут в поликлинику на Профсоюзной.

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