Адвокат обжаловал арест главы Аксайского района Борзенко

Кроме Борзенко, уголовные дела были возбуждены и в отношении других членов преступной группы, одним из которых является Карим Бабаев. Самого Бабаева правоохранительным органам задержать не удалось. По некоторым данным, он может скрываться в Турции или в Азербайджане.