Адвокат обжаловал арест главы Аксайского района Борзенко

В Ленинском районном суде СМИ заявили, что жалоба со стороны защиты Борзенко уже поступила.
Напомним, что Виталия Борзенко задержали в Кисловодске по подозрению в организации преступного сообщества и участия в нем, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд арестовал главу Аксайского района до 11 июня.
Кроме Борзенко, уголовные дела были возбуждены и в отношении других членов преступной группы, одним из которых является Карим Бабаев. Самого Бабаева правоохранительным органам задержать не удалось. По некоторым данным, он может скрываться в Турции или в Азербайджане.