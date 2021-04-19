rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Адвокат обжаловал арест главы Аксайского района Борзенко

19 апреля 2021, 10:44
Фото: aksayland.ru
Правозащитник, представляющий интересы главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, обжаловал его арест, пишет «Интерфакс».

В Ленинском районном суде СМИ заявили, что жалоба со стороны защиты Борзенко уже поступила.

Напомним, что Виталия Борзенко задержали в Кисловодске по подозрению в организации преступного сообщества и участия в нем, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд арестовал главу Аксайского района до 11 июня.

Кроме Борзенко, уголовные дела были возбуждены и в отношении других членов преступной группы, одним из которых является Карим Бабаев. Самого Бабаева правоохранительным органам задержать не удалось. По некоторым данным, он может скрываться в Турции или в Азербайджане.

Материалы по теме
Объявленный главой ОПГ в Аксайском районе Карим Бабаев подался в бегаПодельник главы Аксайского района Бабаев может скрываться в Турции или Азербайджане
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58