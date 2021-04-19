Авиакомпания ростовского аэропорта Платов «Азимут» ушла в минус на 146 млн за год

По итогам 2020 года выручка авиакомпании сложилась в размере семи миллиардов рублей, что примерно на 42 миллиона рублей ниже, чем в 2019 году. Прибыли по итогам прошлого года авиаперевозчик не получил, чистый убыток компании составил 145,92 миллиона рублей. Тогда как в 2019 чистая прибыль авиакомпании составила 84,5 миллиона рублей.