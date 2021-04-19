Авиакомпания ростовского аэропорта Платов «Азимут» ушла в минус на 146 млн за год

По итогам 2020 года выручка авиакомпании сложилась в размере семи миллиардов рублей, что примерно на 42 миллиона рублей ниже, чем в 2019 году. Прибыли по итогам прошлого года авиаперевозчик не получил, чистый убыток компании составил 145,92 миллиона рублей. Тогда как в 2019 чистая прибыль авиакомпании составила 84,5 миллиона рублей.
Напомним, что компания «Азимут» является базовым перевозчиком аэропорта Платов в Ростове-на-Дону.
По данным системы СПАРК, АО «Авиакомпания Азимут» было создано в 2014 году. В качестве основного вида деятельности указано перевозка воздушным пассажирским транспортом. Гендиректором компании является Павел Екжанов.
В 2020 году авиаперевозчик воспользовался господдержкой и взял кредит в размере 49 миллионов рублей на зарплаты сотрудникам под 2% годовых. При этом в 2019 году «Азимут» увеличил выручку, которая сложилась в размере 7,1 миллиарда рублей.