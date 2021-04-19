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Погибшие в ДТП новочеркасские подростки ехали со скоростью 130 километров в час

19 апреля 2021, 10:47
Фото: Очевидец / соцсети
ДТП Новочеркасск
Пятеро несовершеннолетних подростков в воскресенье погибли в ДТП в Новочеркасске, один доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, но шансов выжить у парня мало, сообщает RostovGazeta источник, знакомый с ситуацией.

Очевидец ДТП рассказывает, что вчера машина врезалась в дерево на улице Машиностроителей в Новочеркасске. В ней находились шесть подростков в возрасте от 13 до 15 лет. В результате аварии, пятеро погибли, а один оказался в реанимации.

«Место аварии было зрелищем не для слабонервных, там просто жуть. Подушки безопасности в машине сработали, но это не помогло», — сообщает очевидец происшествия.

Информацию о состоянии здоровья парня в реанимации МБУЗ ГБСМП корреспонденту RostovGazeta сообщить отказались.

Однако, на условиях анонимности, сотрудник скорой помощи рассказал, что подростки всю ночь «летали» по спуску Герцена со скоростью 130-140 километров в час.

«Все подростки с „Молодежки“ [микрорайон Молодежный в Новочеркасске — прим. автора], — отметил сотрудник скорой помощи. — Выжившего в аварии парня увезли в реанимацию, у него разрыв легкого и сильнейшая травма черепа. Врачи полагают, что шансов выжить у него мало».

Ранее RostovGazeta сообщила, что по делу о гибели пятерых подростков в Новочеркасске назначены судебные экспертизы.

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