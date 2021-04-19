Погибшие в ДТП новочеркасские подростки ехали со скоростью 130 километров в час

Очевидец ДТП рассказывает, что вчера машина врезалась в дерево на улице Машиностроителей в Новочеркасске. В ней находились шесть подростков в возрасте от 13 до 15 лет. В результате аварии, пятеро погибли, а один оказался в реанимации.
«Место аварии было зрелищем не для слабонервных, там просто жуть. Подушки безопасности в машине сработали, но это не помогло», — сообщает очевидец происшествия.
Информацию о состоянии здоровья парня в реанимации МБУЗ ГБСМП корреспонденту RostovGazeta сообщить отказались.
Однако, на условиях анонимности, сотрудник скорой помощи рассказал, что подростки всю ночь «летали» по спуску Герцена со скоростью 130-140 километров в час.
«Все подростки с „Молодежки“ [микрорайон Молодежный в Новочеркасске — прим. автора], — отметил сотрудник скорой помощи. — Выжившего в аварии парня увезли в реанимацию, у него разрыв легкого и сильнейшая травма черепа. Врачи полагают, что шансов выжить у него мало».
Ранее RostovGazeta сообщила, что по делу о гибели пятерых подростков в Новочеркасске назначены судебные экспертизы.