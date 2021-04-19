Погибшие в ДТП новочеркасские подростки ехали со скоростью 130 километров в час

Очевидец ДТП рассказывает, что вчера машина врезалась в дерево на улице Машиностроителей в Новочеркасске. В ней находились шесть подростков в возрасте от 13 до 15 лет. В результате аварии, пятеро погибли, а один оказался в реанимации.