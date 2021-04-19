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Судебные экспертизы назначили по делу о гибели пятерых подростков в Новочеркасске

19 апреля 2021, 08:39
Фото: rostov.sledcom.ru
В Ростовской области назначили экспертизы в рамках уголовного дела по факту автоаварии, в которой погибли пятеро несовершеннолетних, проинформировали в региональном УСКР.

В 4 часа утра 18 апреля на улице Машиностроителей легковой автомобиль врезался в дерево. Погибли водитель и четверо его знакомых, все они были несовершеннолетними. Еще один пассажир впал в кому.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сейчас назначено проведение судебно-автотехнической экспертизы и шести судебно-медицинских экспертиз.

«Также проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в Следкоме.

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#Новости#Происшествия
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