Судебные экспертизы назначили по делу о гибели пятерых подростков в Новочеркасске

В 4 часа утра 18 апреля на улице Машиностроителей легковой автомобиль врезался в дерево. Погибли водитель и четверо его знакомых, все они были несовершеннолетними. Еще один пассажир впал в кому.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сейчас назначено проведение судебно-автотехнической экспертизы и шести судебно-медицинских экспертиз.
«Также проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в Следкоме.