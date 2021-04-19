Соседи дали характеристику погибшим в Ростовской области подросткам

Напомним, что в ночь на воскресенье школьник сел за руль Hyundai Solaris и поехал кататься с друзьями. Он потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Это привело к гибели троих парней и двух девушек, все они были несовершеннолетними. Еще одного пострадавшего пассажира доставили в больницу, он находится в коме.
Удалось поговорить с соседями погибшего водителя. Они рассказали, что родители ему многое позволяли. Одна из девушек вела активный образ жизни и постоянно занималась спортом.
Вторая школьница занималась воспитанием двух братьев. Ее часто видели, как она водила их в детский сад.