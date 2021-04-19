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Соседи дали характеристику погибшим в Ростовской области подросткам

19 апреля 2021, 05:04
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области соседи подростков, которые погибли в страшной автоаварии в Новочеркасске, рассказали об их поведении, сообщает ФАН.

Напомним, что в ночь на воскресенье школьник сел за руль Hyundai Solaris и поехал кататься с друзьями. Он потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Это привело к гибели троих парней и двух девушек, все они были несовершеннолетними. Еще одного пострадавшего пассажира доставили в больницу, он находится в коме.

Удалось поговорить с соседями погибшего водителя. Они рассказали, что родители ему многое позволяли. Одна из девушек вела активный образ жизни и постоянно занималась спортом.

Вторая школьница занималась воспитанием двух братьев. Ее часто видели, как она водила их в детский сад.

Добавим, что по факту случившегося завели уголовное дело.

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