Как погибли пятеро подростков и что было до роковой автоаварии в Новочеркасске

До трагедии
За два дня происшествия одному из учеников школы № 15 в Новочеркасске исполнилось 14 лет. На следующий день он решил отметить это событие вместе со своими друзьями.
Именинник выкрал у матери ключи от автомобиля Hyundai Solaris и поехал кататься вместе с двумя девушками и тремя парнями. Так они провели всю ночь и уже под утро собирались вернуться домой.
Авария
Происшествие случилось уже под утро на улице Машиностроителей. Здесь подросток потерял контроль над управлением и на высокой скорости выехал с дороги, после чего врезался в дерево.
Удар был настолько сильный, что сразу же погибли водитель, 13-летний и 15-летний парни, а также 14-летняя и 15-летняя девушки. Еще одного пострадавшего доставили в больницу, он впал в кому, сейчас врачи борются за его жизнь.
После аварии
Вначале по факту произошедшего проверку начала региональная прокуратура. На месте происшествия побывали зампрокурора области и исполняющий обязанности прокурора Новочеркасска. После этого стало известно о возбуждении уголовного дела.
Руководитель следственного Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал передать расследование аварии его ведомству. В данный момент ответственные структуры продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.