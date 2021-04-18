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Как погибли пятеро подростков и что было до роковой автоаварии в Новочеркасске

18 апреля 2021, 18:42
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области в ночь на воскресенье произошла страшная автоавария, которая унесла жизни пятерых несовершеннолетних. Что послужило причиной аварии и как это произошло, в обзоре RostovGazeta.

До трагедии

За два дня происшествия одному из учеников школы № 15 в Новочеркасске исполнилось 14 лет. На следующий день он решил отметить это событие вместе со своими друзьями.

Именинник выкрал у матери ключи от автомобиля Hyundai Solaris и поехал кататься вместе с двумя девушками и тремя парнями. Так они провели всю ночь и уже под утро собирались вернуться домой.

Во время поездки школьники снимали все на видео, но сам момент аварии записан не был.

Авария

Происшествие случилось уже под утро на улице Машиностроителей. Здесь подросток потерял контроль над управлением и на высокой скорости выехал с дороги, после чего врезался в дерево.

Удар был настолько сильный, что сразу же погибли водитель, 13-летний и 15-летний парни, а также 14-летняя и 15-летняя девушки. Еще одного пострадавшего доставили в больницу, он впал в кому, сейчас врачи борются за его жизнь.

После аварии

Вначале по факту произошедшего проверку начала региональная прокуратура. На месте происшествия побывали зампрокурора области и исполняющий обязанности прокурора Новочеркасска. После этого стало известно о возбуждении уголовного дела.

Руководитель следственного Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал передать расследование аварии его ведомству. В данный момент ответственные структуры продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

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#Новости#Происшествия
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