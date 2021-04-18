Выживший в страшном ДТП в Новочеркасске с пятью погибшими подросток впал в кому

Напомним, что в ночь на 18 апреля в Новочеркасске произошло ДТП, в результате которого погибли трое мальчиков и две девочки в возрасте от 13 до 15 лет. За рулем находился подросток, которому накануне исполнилось 14 лет, он не справился с управлением автомобиля и на большой скорости врезался в дерево.