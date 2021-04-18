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Posted 18 апреля 2021, 11:05

Published 18 апреля 2021, 11:05

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Выживший в страшном ДТП в Новочеркасске с пятью погибшими подросток впал в кому

18 апреля 2021, 11:05
В Новочеркасске впал в кому единственный выживший в страшном ДТП подросток, в котором погибли пятеро его друзей, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Напомним, что в ночь на 18 апреля в Новочеркасске произошло ДТП, в результате которого погибли трое мальчиков и две девочки в возрасте от 13 до 15 лет. За рулем находился подросток, которому накануне исполнилось 14 лет, он не справился с управлением автомобиля и на большой скорости врезался в дерево.

Сообщается, что выжившего зовут Максим. По информации канала школьник впал в кому. За жизнь подростка борются врачи.

Ранее сообщалось, что подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Полиция разыскивает человека, который купил им шесть литров пива.

#Общество#Новости
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