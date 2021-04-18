Бастрыкин потребовал передать СК дело о ДТП с погибшими школьниками в Новочеркасске

Напомним, что в ночь на 18 апреля в Новочеркасске произошло ДТП, в котором погибли пятеро подростков — трое юношей и две девушки в возрасте от 13 до 15 лет. Водитель Hyundai Solaris, 14-летний школьник, не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. В машине находились шесть человек. В настоящее время врачи борются за жизнь единственного выжившего подростка, он находится в коме.