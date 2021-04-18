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Бастрыкин потребовал передать СК дело о ДТП с погибшими школьниками в Новочеркасске

18 апреля 2021, 11:46
Фото: Тузловград
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал передать расследование ДТП, в котором погибли пятеро школьников в Новочеркасске, его ведомству.

Расследование дело о гибели подростков глава СКР взял под контроль. Он также инициировал передачу дела Следкому из прокуратуры. Бастрыкин поручил доложить ему обо всех обстоятельства смертельной аварии. Такое решение связано с тем. Что все погибшие в ДТП оказались несовершеннолетними.

Напомним, что в ночь на 18 апреля в Новочеркасске произошло ДТП, в котором погибли пятеро подростков — трое юношей и две девушки в возрасте от 13 до 15 лет. Водитель Hyundai Solaris, 14-летний школьник, не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. В машине находились шесть человек. В настоящее время врачи борются за жизнь единственного выжившего подростка, он находится в коме.

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#Новости#Происшествия
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