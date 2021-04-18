По факту ДТП с погибшими пятью подростками в Новочеркасске возбудили дело

Напомним, что в ночь на воскресенье, 18 апреля, 14-летний школьник, управлявший Hyundai Accent, на большой скорости врезался в дерево. В результате погиб сам водитель и четверо его друзей две девушки и двое юношей в возрасте от 13 до 15 лет. Еще один школьник находится в коме.