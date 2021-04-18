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По факту ДТП с погибшими пятью подростками в Новочеркасске возбудили дело

18 апреля 2021, 12:56
Фото: Вконтакте
Сотрудники правоохранительных органов расследуют причины ДТП в Новочеркасске, в котором погибли пятеро подростков и еще один был тяжело ранен, говорится в сообщении регионального ГУ МВД России.

Уголовное дело было возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть трех лиц».

Напомним, что в ночь на воскресенье, 18 апреля, 14-летний школьник, управлявший Hyundai Accent, на большой скорости врезался в дерево. В результате погиб сам водитель и четверо его друзей две девушки и двое юношей в возрасте от 13 до 15 лет. Еще один школьник находится в коме.

Ранее руководитель следственного Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал передать расследование ДТП его ведомству, поскольку все погибшие являлись несовершеннолетними.

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