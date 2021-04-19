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Ростовчане решат, как будут выглядеть парки Горького и «Дружба»

19 апреля 2021, 17:59
Фото: pixabay.com
Жители Ростова-на-Дону с 26 апреля по 30 мая смогут проголосовать за дизайн-проекты благоустройства парков имени Горького и «Дружба», сообщили в городской администрации.

Голосование будет вестись на сайте «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать за проекты благоустройства смогут все жители города старше 14 лет, авторизировавшись на портале Госуслуг.

По проектам, набравшим большинство голосов, объекты благоустроят уже в будущем году.

Отмечается также, что на голосование не выставлены территория Темерницкой рощи из-за принадлежности данного объекта к категории земель «Городские леса».

Ранее сообщалось, что проект реконструкции парка Горького в Ростове отправят на повторную экспертизу.

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