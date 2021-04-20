Дети отказываются от питания в столовой ростовской школы

Posted 20 апреля 2021, 14:38
Published 20 апреля 2021, 14:38
Modified 11 сентября 2022, 15:16
Updated 11 сентября 2022, 15:16
Депутат рассказывает, что сегодня к ней в большом количестве поступают жалобы от родителей, чьи дети учатся в разных школах Ростова, на организацию питания в школьных столовых.
«На школьное питание детей сегодня установлен регламент. Изначально стоимость тендера на одну порцию горячего завтрака в школе была установлена 58 рублей. Но в процессе аукциона цена падала, остановившись на 54,1 руб. Как на эту сумму можно накормить ребенка, соблюдая, при этом, жесткие требования к детскому питанию, непонятно», — сообщает Наталья Оськина.
Депутат добавляет, что в школе у нее учатся племянники и сын, также она регулярно общается с родителями учеников и, наряду с обращениями ростовчан, видит что происходит.
«В этом году в школе № 107 некоторые дети категорически отказываются кушать в столовой. И это не потому, что они избалованы, как нас пытаются убедить чиновники. Ребята с удовольствием съедят гречку и сосиску. Но когда сосиска горчит, в ней нет даже запаха мяса, потому что закупаются самые дешевые продукты из заменителей, ребенка не обманешь, — делится мыслями депутат. — В противовес замечаний, мне говорят, что такого быть не может, поскольку чиновники посещают школу, и сами пробуют еду. Но все же знают, насколько тщательно любое учреждение готовится к появлению комиссии».
Подтверждением слов депутата стало приглашение родителей от класса на мероприятие «Родительский контроль» в столовую школы № 107.
«Я понимала, что раз пришло приглашение — контролировать нечего. Значит, все идеально. Но каково же было удивление, что мое присутствие там требовалось для еще более фальшивого мероприятия. Оказалось, что на телефон снимали видео о замечательном бесплатном кормлении школьников, — рассказывает мама ученицы школы № 107. — Девятиклассников рассадили за столом с расставленными порциями завтрака: гречневая каша, сосиска, долька свежего огурца. Трапезу снимали на телефон и говорили заученные слова о вкусной и качественной пище в школьной столовой».
Она добавляет, что видео с родителями сняли и на фоне завтракающих детей из начальной школы.
«Одна из мам произнесла лестную речь, а у меня на подобное не возникло ни желания, ни совести. Я прекрасно понимаю, что это делалось не по собственной инициативе и рвению, а по указанию сверху. Но доколе же мы будем врать и учить этому своих же детей? — негодует мать ученицы младших классов. — Мои дети питаются в школьной столовой только в случае острой необходимости, только когда идут на секции после уроков. И большинство учеников школы недовольны таким питанием».
Выяснить, можно ли на 58 рублей приготовить горячий завтрак для ребенка взялась товаровед ростовской сети общепита Софья Малик.
«Софья стала глубоко изучать эту тему. Она поехала на оптовые дешевые базы и попыталась по обозначенным требованиям к школьному кормлению ребенка, по ГОСТу и граммам собрать порцию разового горячего питания на 58 рублей. Все взвесила, разложила по нормам и сделала вывод, что накормить ребенка на 58 рублей никак нельзя и тем более в рамках установленного жесткого регламента на школьное питание», — резюмирует Наталья Оськина.