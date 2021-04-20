Дети отказываются от питания в столовой ростовской школы

«В этом году в школе № 107 некоторые дети категорически отказываются кушать в столовой. И это не потому, что они избалованы, как нас пытаются убедить чиновники. Ребята с удовольствием съедят гречку и сосиску. Но когда сосиска горчит, в ней нет даже запаха мяса, потому что закупаются самые дешевые продукты из заменителей, ребенка не обманешь, — делится мыслями депутат. — В противовес замечаний, мне говорят, что такого быть не может, поскольку чиновники посещают школу, и сами пробуют еду. Но все же знают, насколько тщательно любое учреждение готовится к появлению комиссии».