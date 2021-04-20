Кондитерскую фабрику «Мишкино» в Ростовской области оценили в 1,4 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал кондитерскую фабрику банкротом 24 марта 2021 года и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства до 23 сентября 2021 года. По данным временного управляющего, который представил отчет о процедуре наблюдения, задолженность перед кредиторами превысила 2,3 миллиарда рублей. При этом восстановить платежеспособность производственного предприятия невозможно. В отчете также отмечалось, что оборотные активы фабрики составляют около 73 миллионов рублей, а дебиторская задолженность — 22,5 миллиона рублей.