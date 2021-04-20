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Кондитерскую фабрику «Мишкино» в Ростовской области оценили в 1,4 млрд рублей

20 апреля 2021, 10:07
Фото: vk.com/mishkino_conf
Имущество кондитерской фабрики «Мишкино», расположенной в Аксайском районе Ростовской области, было суммарно оценено в 1,4 миллиарда рублей, следует из документов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

В перечень имущества вошли производственное и промышленное оборудование, здание, транспорт и участки земли, которые принадлежат обанкротившейся компании.

Арбитражный суд Ростовской области признал кондитерскую фабрику банкротом 24 марта 2021 года и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства до 23 сентября 2021 года. По данным временного управляющего, который представил отчет о процедуре наблюдения, задолженность перед кредиторами превысила 2,3 миллиарда рублей. При этом восстановить платежеспособность производственного предприятия невозможно. В отчете также отмечалось, что оборотные активы фабрики составляют около 73 миллионов рублей, а дебиторская задолженность — 22,5 миллиона рублей.

По данным системы СПАРК, ООО Кондитерская фабрика «Мишкино» было зарегистрировано в 2011 году в Ростовской области. В мае 2019 года Арбитражный суд ввел на предприятии процедуру наблюдения по требованию индивидуального предпринимателя Артура Петросьянца из-за задолженности в размере 2,4 миллиона рублей.

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