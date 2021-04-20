Профилактические беседы ждут школьников Новочеркасска после ДТП с пятью погибшими

Поводом стало страшное ДТП, которое в ночь на 18 апреля унесло жизнь сразу пяти подростков.
Один из мальчиков украл ключи от автомобиля матери и позвал кататься друзей, под утро они врезались в дерево. На месте погибли три мальчика, включая водителя, и две девочки, еще один парень попал в реанимацию. Погибшим было от 13 до 15 лет.
«Я призываю всех родителей Новочеркасска обсудить случившееся со своими детьми. Объясните им, какими страшными бывают последствия необдуманных поступков и пренебрежения правилами безопасности», — обратился к горожанам глава администрации.
Кроме того, профилактические беседы проведут во всех школах города.