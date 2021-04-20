В Ростовской области назвали главврачей, получающих более 100 тыс рублей

Согласно документу, главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка может похвастаться самой высокой зарплатой. Ежемесячно его бюджет пополняется на 182 тысячи рублей.
Следом идет руководитель регионального консультативно-диагностического центра Дмитрий Бурцев. Его средняя зарплата меньше примерно на 15 тысяч.
В районе 166 тысяч рублей каждый месяц получает глава наркодиспансера Елена Малышко. О зарплатах свыше 100 тысяч рублей в месяц заявили 58% глав учреждений.
Это касается главврачей психоневрологического диспансера, станции переливания крови, перинатального центра.
Самый низкий доход у главы санатория «Голубая дача» Владимира Сенькина, который относится к учреждениям здравоохранения. Он зарабатывает около 29 тысяч рублей.