rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области назвали главврачей, получающих более 100 тыс рублей

20 апреля 2021, 14:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области огласили имена главных врачей, зарплаты которых в месяц превышают 100 тысяч рублей, говорится в опубликованных декларациях.

Согласно документу, главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка может похвастаться самой высокой зарплатой. Ежемесячно его бюджет пополняется на 182 тысячи рублей.

Следом идет руководитель регионального консультативно-диагностического центра Дмитрий Бурцев. Его средняя зарплата меньше примерно на 15 тысяч.

В районе 166 тысяч рублей каждый месяц получает глава наркодиспансера Елена Малышко. О зарплатах свыше 100 тысяч рублей в месяц заявили 58% глав учреждений.

Это касается главврачей психоневрологического диспансера, станции переливания крови, перинатального центра.

Самый низкий доход у главы санатория «Голубая дача» Владимира Сенькина, который относится к учреждениям здравоохранения. Он зарабатывает около 29 тысяч рублей.

Добавим, что на 1,7 миллиона рублей сократились доходы полпреда ЮФО в 2020 году.

Материалы по теме
Путин одобрил предложение ЕР о механизме защиты минимального дохода Рост доходов консолидированного бюджета Ростовской области превысил 5 млрд рубНа 1,7 млн руб сократились доходы полпреда ЮФО в 2020 году
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58