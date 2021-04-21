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Posted 21 апреля 2021, 08:51

Published 21 апреля 2021, 08:51

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

От коронавируса скончались 18 жителей Ростовской области

21 апреля 2021, 08:51
В Ростовской области было зарегистрировано еще 18 смертельных случаев среди заболевших коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

От инфекции на этот раз скончались девять женщин от 60 до 97 лет и столько же мужчин от 47 до 77 лет. У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

В общей сложности от инфекции и ее осложнений скончались в регионе 3947 человек. А доля смертельных исходов приблизилась к 4,6%.

С начала пандемии в Ростовской области было зарегистрировано 85864 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 76913 человек.

Прививки от инфекции уже сделали 260176 местных жителей.

Ранее в Ростов-на-Дону поступила партия вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона».

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