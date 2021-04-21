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Путин поручил сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу к осени

21 апреля 2021, 10:00
Фото: mil.ru
Президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию поручил сформировать к августу коллективный иммунитет населения страны к коронавирусу.

По словам главы государства, плановый показатель в 60% иммунных к коронавирусу, по прогнозам, должен быть достигнут к осени 2021 года. Достичь этого возможно только ускорив темпы вакцинации населения.

При этом президент призвал россиян сделать прививку. Он добавил, что возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит к осени сформировать так называемый коллективный иммунитет.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на 21 апреля было зарегистрировано 85864 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 76913 человек, скончались 3947 пациентов. Привились от инфекции уже 260176 местных жителей.

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