Путин поручил сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу к осени

По словам главы государства, плановый показатель в 60% иммунных к коронавирусу, по прогнозам, должен быть достигнут к осени 2021 года. Достичь этого возможно только ускорив темпы вакцинации населения.
При этом президент призвал россиян сделать прививку. Он добавил, что возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит к осени сформировать так называемый коллективный иммунитет.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на 21 апреля было зарегистрировано 85864 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 76913 человек, скончались 3947 пациентов. Привились от инфекции уже 260176 местных жителей.