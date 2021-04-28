Силовики отказались комментировать зачистки и блокировки на рынках под Ростовом

Posted 28 апреля 2021, 09:32
Published 28 апреля 2021, 09:32
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Напомним, что накануне, 27 апреля, утром более трех тысяч силовиков оцепили несколько рынков, в том числе «Классик», «Алмаз» и «Атлант». Всего задержали более 460 мигрантов, которых планируют депортировать на родину до 5 мая.
Въезд на рынки закрыли бетонными блоками. Предприниматели самостоятельно разобрали препятствие, чтобы иметь возможность вывезти свой товар из арендованных помещений. При этом людям раздали уведомления о прекращении договоров аренды, однако в документах отсутствуют какие-либо подписи и печати.
Корреспондент побывал на рынках утром 29 апреля, однако администрация рынка отказалась комментировать происходящее. Представители руководства рынка отказались назвать события рейдерским захватом и добавили, что все вопросы планируют решать в судебном порядке.
Получить комментарий в пресс-службе регионального МВД также не удалось, там корреспонденту сообщили, что информацию уточняют.
Никаких сообщений о том, что будет с предпринимателями и как теперь будут работать рынки, администрация района также не распространила.
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