Взятку в 15 тыс с фуры требовали за въезд на заблокированный аксайский оптовый рынок

Posted 28 апреля 2021, 09:01
Published 28 апреля 2021, 09:01
Modified 1 октября, 13:40
Updated 1 октября, 13:40
По словам предпринимателей, после того, как во вторник овощной рынок покинули силовики и уехали восемь автобусов с задержанными мигрантами, к рынку начали подъезжать фуры с товаром из других регионов России и из Абхазии. Сотрудники ГИБДД, которые стояли на посту рядом с овощным рынком, требовали с каждой фуры по 15 тысяч рублей за возможность въехать на рынок.
Никаких официальных заявлений по поводу происходящего на рынке под Ростовом ни от силовых ведомств, ни от властей пока не поступало.
Сами предприниматели рассказали, что им раздали уведомления о расторжении договоров аренды, но в документах нет никаких подписей и печатей. Опасаясь закрытия рынков, люди начали вывозить свой товар.
Напомним, во вторник утром более трех тысяч силовиков оцепили несколько рынков, в том числе «Классик», «Алмаз» и «Атлант». Всего задержали более 400 мигрантов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]