Взятку в 15 тыс с фуры требовали за въезд на заблокированный аксайский оптовый рынок

По словам предпринимателей, после того, как во вторник овощной рынок покинули силовики и уехали восемь автобусов с задержанными мигрантами, к рынку начали подъезжать фуры с товаром из других регионов России и из Абхазии. Сотрудники ГИБДД, которые стояли на посту рядом с овощным рынком, требовали с каждой фуры по 15 тысяч рублей за возможность въехать на рынок.