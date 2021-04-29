Бастовавшему в кабине крановщику выплатили долги по зарплате в Ростове

В Ростове-на-Дону погасили долги по зарплате перед крановщиком, который двое суток прожил в кабине, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что машинист объявил забастовку из-за невыплаты зарплаты и двое суток провел в кабине. Таким образом он пытался добиться выплаты денег. После этого прокуратура проверила компанию «Полис». Оказалось, что она задолжала деньги и другим работникам. «От директора потребовали устранить нарушения, в отношении организации завели дело об административном правонарушении. После этого крановщику выплатили деньги», — сказано в сообщении. Ранее таксисты в Таганроге ничего не добились после забастовки.