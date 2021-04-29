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Posted 29 апреля 2021, 10:56

Published 29 апреля 2021, 10:56

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Бастовавшему в кабине крановщику выплатили долги по зарплате в Ростове

29 апреля 2021, 10:56
В Ростове-на-Дону погасили долги по зарплате перед крановщиком, который двое суток прожил в кабине, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что машинист объявил забастовку из-за невыплаты зарплаты и двое суток провел в кабине. Таким образом он пытался добиться выплаты денег. После этого прокуратура проверила компанию «Полис». Оказалось, что она задолжала деньги и другим работникам.

«От директора потребовали устранить нарушения, в отношении организации завели дело об административном правонарушении. После этого крановщику выплатили деньги», — сказано в сообщении.

Ранее таксисты в Таганроге ничего не добились после забастовки.

#Общество#Новости
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