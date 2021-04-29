Бастовавшему в кабине крановщику выплатили долги по зарплате в Ростове

Posted 29 апреля 2021, 10:56
Published 29 апреля 2021, 10:56
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Напомним, что машинист объявил забастовку из-за невыплаты зарплаты и двое суток провел в кабине. Таким образом он пытался добиться выплаты денег. После этого прокуратура проверила компанию «Полис». Оказалось, что она задолжала деньги и другим работникам.
«От директора потребовали устранить нарушения, в отношении организации завели дело об административном правонарушении. После этого крановщику выплатили деньги», — сказано в сообщении.
Ранее таксисты в Таганроге ничего не добились после забастовки.