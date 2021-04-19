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Таксисты в Таганроге ничего не добились после забастовки

19 апреля 2021, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Таганроге ничего не изменилось для водителей такси, которые бастовали последние два дня, сообщили RostovGazeta участники событий.

Напомним, что на все выходные водители отказались развозить клиентов, чтобы добиться от агрегатора изменения условий работы. В частности, таксисты жаловались на многочасовой рабочий день и снижение доходов. Причиной они называли подорожание бензина и уменьшение тарифа.

Таксисты выставили несколько условий, в том числе они хотели добиться минимальной стоимости поездки в размере 69 рублей. Также водители потребовали организовали телефон «горячей линии».

В понедельник протест завершился, и участники рассказали, что все осталось как было. При этом некоторые водители не проявили солидарности и вышли на линию, неплохо заработав за выходные.

Не поддержали водителей и пользователи соцсетей, которые призвали уволить несогласных с текущими условиями.

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