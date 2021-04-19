Таксисты в Таганроге ничего не добились после забастовки

Напомним, что на все выходные водители отказались развозить клиентов, чтобы добиться от агрегатора изменения условий работы. В частности, таксисты жаловались на многочасовой рабочий день и снижение доходов. Причиной они называли подорожание бензина и уменьшение тарифа.
Таксисты выставили несколько условий, в том числе они хотели добиться минимальной стоимости поездки в размере 69 рублей. Также водители потребовали организовали телефон «горячей линии».
В понедельник протест завершился, и участники рассказали, что все осталось как было. При этом некоторые водители не проявили солидарности и вышли на линию, неплохо заработав за выходные.
Не поддержали водителей и пользователи соцсетей, которые призвали уволить несогласных с текущими условиями.