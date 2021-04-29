Коллективное письмо Бастрыкину составили аксайские торговцы

В своем письме, копия которого есть у редакции, предприниматели просят защитить их от произвола правоохранительных органов Ростовской области, который перерос в рейдерский захват бизнеса. По словам авторов письма, сотрудники правоохранительных органов региона совершают должностные преступления против годами торговавших на рынках людей.