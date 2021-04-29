Коллективное письмо Бастрыкину составили аксайские торговцы

Posted 29 апреля 2021, 08:45
Published 29 апреля 2021, 08:45
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
Получателями письма указаны председатель СК РФ Александр Бастрыкин, а также генеральный прокурор России Игорь Краснов и директор ФСБ РФ Александр Бортников.
В своем письме, копия которого есть у редакции, предприниматели просят защитить их от произвола правоохранительных органов Ростовской области, который перерос в рейдерский захват бизнеса. По словам авторов письма, сотрудники правоохранительных органов региона совершают должностные преступления против годами торговавших на рынках людей.
Напомним, силовики пришли на рынки в Аксайском районе и заблокировали их работу 27 апреля. В среду появилась и официальная версия происходящего, как сообщили предпринимателям, причиной проверки стала поступившая информация о нарушении земельного, налогового, санитарно-эпидемиологического законодательства.
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