О первой смерти среди продавцов сообщили предприниматели аксайского рынка

Posted 29 апреля 2021, 13:16
Published 29 апреля 2021, 13:16
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Люди рассказали СМИ, что у одного из арендаторов не выдержало сердце, и он умер. Трагедия произошла вчера, 28 апреля. Мужчина занимался торговлей сантехникой и арендовал павильон на рынке «Атлант».
Предприниматель очень переживал из-за происходящего на рынках и вечером накануне ему стало плохо с сердцем, и он умер.
Его коллеги считают, что беспорядки и блокировка работы рынков стали одной из причиной трагедии.
Напомним, что во вторник, 27 апреля, на рынки «Алмаз», «Классик» и «Атлант» прибыли около 3,5 тысячи силовиков для проведения проверок. Продавцам заявили о необходимости собрать вещи и увезти. Власти города и региона предложили предпринимателям продолжить работу на территории старого аэропорта.