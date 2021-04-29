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Posted 29 апреля 2021, 13:16

Published 29 апреля 2021, 13:16

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

О первой смерти среди продавцов сообщили предприниматели аксайского рынка

О первой смерти среди продавцов сообщили предприниматели аксайского рынка

29 апреля 2021, 13:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Предприниматели, арендовавшие торговые площади на рынках в Аксайском районе Ростовской области сообщили о смерти среди продавцов, сообщает «Блокнот».

Люди рассказали СМИ, что у одного из арендаторов не выдержало сердце, и он умер. Трагедия произошла вчера, 28 апреля. Мужчина занимался торговлей сантехникой и арендовал павильон на рынке «Атлант».

Предприниматель очень переживал из-за происходящего на рынках и вечером накануне ему стало плохо с сердцем, и он умер.

Его коллеги считают, что беспорядки и блокировка работы рынков стали одной из причиной трагедии.

Напомним, что во вторник, 27 апреля, на рынки «Алмаз», «Классик» и «Атлант» прибыли около 3,5 тысячи силовиков для проведения проверок. Продавцам заявили о необходимости собрать вещи и увезти. Власти города и региона предложили предпринимателям продолжить работу на территории старого аэропорта.

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