Куличи резко подорожали в Ростовской области

Вечером 1 мая в храмах начнутся пасхальные богослужения, а верующие понесут освящать куличи и яйца. На ингредиенты для главного блюда в этот праздник придется потратить 357 рублей, это будет достаточно для приготовления сразу четырех куличей. Получается, что стоимость одного составляет 89 рублей. За год этот показатель увеличился на 8,5%.