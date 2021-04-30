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Posted 30 апреля 2021, 13:51

Published 30 апреля 2021, 13:51

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Куличи резко подорожали в Ростовской области

Куличи резко подорожали в Ростовской области

30 апреля 2021, 13:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области за год стоимость приготовления куличей выросла сразу на 8,5%, следует из аналитики RostovGazeta.

Вечером 1 мая в храмах начнутся пасхальные богослужения, а верующие понесут освящать куличи и яйца. На ингредиенты для главного блюда в этот праздник придется потратить 357 рублей, это будет достаточно для приготовления сразу четырех куличей. Получается, что стоимость одного составляет 89 рублей. За год этот показатель увеличился на 8,5%.

Причиной стал рост цен на сахар — на 52,4%. Кроме того, подорожали мука и яйца, но подешевел изюм.

Дороже всего в области куличи оказались в Шахтах, дешевле всего — в Ростове. Подробный материал о том, сколько придется потратить на выпечку в регионе, читайте по ссылке.

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