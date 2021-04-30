Куличи резко подорожали в Ростовской области

Posted 30 апреля 2021, 13:51
Published 30 апреля 2021, 13:51
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Вечером 1 мая в храмах начнутся пасхальные богослужения, а верующие понесут освящать куличи и яйца. На ингредиенты для главного блюда в этот праздник придется потратить 357 рублей, это будет достаточно для приготовления сразу четырех куличей. Получается, что стоимость одного составляет 89 рублей. За год этот показатель увеличился на 8,5%.
Причиной стал рост цен на сахар — на 52,4%. Кроме того, подорожали мука и яйца, но подешевел изюм.
Дороже всего в области куличи оказались в Шахтах, дешевле всего — в Ростове. Подробный материал о том, сколько придется потратить на выпечку в регионе, читайте по ссылке.