Коронавирус выявили у 211 жителей Ростовской области

Всего в регионе было зарегистрировано 89282 случая инфицирования среди населения. За весь период выздоровели 79934 человека, в том числе за 205 пациентов за сутки.
Скончались на 6 мая шесть заболевших среди которых три женщины и столько же мужчин. В общей сложности в регионе умерли 4106 человек, заразившихся COVID-19.
Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,96.
Прививки от инфекции сделали 323187 человек, за сутки провакцинировались 3552 местных жителя. Повторно ввели вакцину 201950 человек.