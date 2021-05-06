rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Коронавирус выявили у 211 жителей Ростовской области

6 мая 2021, 08:17
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за 24 часа положительные тесты на коронавирус получили 211 местных жителей, говорится в сообщении регионального правительства.

Всего в регионе было зарегистрировано 89282 случая инфицирования среди населения. За весь период выздоровели 79934 человека, в том числе за 205 пациентов за сутки.

Скончались на 6 мая шесть заболевших среди которых три женщины и столько же мужчин. В общей сложности в регионе умерли 4106 человек, заразившихся COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,96.

Прививки от инфекции сделали 323187 человек, за сутки провакцинировались 3552 местных жителя. Повторно ввели вакцину 201950 человек.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в Ростовской области в марте скончались 530 человек.

Материалы по теме
В Новочеркасске наказали больницу за смерть пациента с коронавирусомВ Ростовской области более 500 человек умерли в марте от коронавируса
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00