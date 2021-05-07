Как жители Ростовской области воевали за аксайские рынки и чем это обернулось

Как захватили рынки
О спокойной и размеренной жизни предприниматели забыли 27 апреля, когда их рабочие места заблокировали представители силовых структур. Проверки начались на рынках «Алмаз», «Овощной», «Классик» и «Атлант».
Первые сутки людям никак не комментировали происходящее, но ситуация обострялась, из-за чего пришлось пойти на диалог. Первоначально задерживали нелегалов и многие думали, что проверки связаны именно с этим.
Но становилось только хуже и на въездах появились бетонные блоки, мешающие проезду машин. Возмущенные предприниматели отказались в этом участвовать и самостоятельно убрали все конструкции. Полицейские вмешиваться в этот процесс не стали.
Бизнесменам заявили, что в скором времени работать они здесь перестанут.
Как боролись предприниматели
Вначале люди устраивали стихийные митинги возле входов на рынки, но результатов это не дало. Проходили собрания в Ростове, часть бизнесменов перекрывала дорогу на Шолохова. Поступали угрозы заблокировать движение на трассе М-4 «Дон», но до этого не дошло.
В соцсетях люди атаковали страницу губернатора Василия Голубева в Instagram с просьбой не сносить торговые точки. По их словам, это единственный источник доходов у семей. Есть те, кому приходится выплачивать ипотеку и кредиты.
Продавцы обещали сжечь свои магазины вместе с товаром, если их не оставят в покое. В Интернете появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину, правительству и Госдуме. Авторы заявили, что работали законно и попросили не лишать их работы. На данный момент обращение подписали свыше 11 тысяч человек. Пока никакой реакции на него не было.
Было также составлено коллективное письмо для Следственного комитета. Коммерсанты просят у председателя СК Александра Бастрыкина вмешаться в этот вопрос.
Какие причины оцепления
Основной причиной захвата рынков называют уголовное дело главы Аксайского района Виталия Борзенко. Вместе с ним проходит предприниматель Карим Бабаев, который являлся владельцем рынков. По данным следствия, им удавалось отчуждать муниципальную землю для сдачи в аренду. Доход мог составить более 500 миллионов рублей.
Одной из причин оцепления также называли большое количество нелегальных мигрантов. Но теперь эта версия не подтверждается.
Что стало спустя неделю
Предприниматели все это время ждут каких-либо официальных объяснений происходящего. Ночью на рынках находятся силовики, проехать к своим торговым местам владельцы точек не могут.
У бизнесменов все в порядке с документами, но им запрещено продолжать торговлю. Попасть в свои павильоны продавцы могут только пешком, им запрещено выносить товары за пределы рынка.
По словам торговцев, силовики придумывают искусственные причины для запретов. На рынке «Атлант» сейчас полностью отключен свет, не работают туалеты.
Что предложили власти
К решению проблем подключились власти региона и пообещали помочь добросовестным предпринимателям. Губернатор Василий Голубев утвердил состав регионального штаба для решения возникших проблем, его возглавил замглавы области Виктор Гончаров.
Губернатор также провел встречу с предпринимателями, которые рассказали о своих проблемах. Им предложили переехать на новые торговые места, которые находятся на территории девяти рынков Ростова и восьми земельных участков, находящихся в частной собственности.
Новая ярмарка в старом аэропорту
Рынок «Овощной» переехал на территорию старого аэропорта в Ростове, который располагается на Шолохова. Выделили площадь 15 гектаров с твердым покрытием для установки палаток.
Организатором выступает «Донская торговая компания», которая является дочерней организацией «Региональной корпорации развития». Власти области создали ее в 2011 году.
Согласно открытым данным, соучредителем «Донской торговой компании» стала фирма, которая связана с президентом ФК «Ростов» Арташесем Арутюнянцем. Однако его представители опровергли информацию о причастности к новому рынку.
Ярмарка сможет вместить более 4 тысяч торговых павильонов или машин. Во время праздников бизнесменам не придется платить деньги за аренду, что должно снизить их издержки в период переезда.
После начала работы рынка поступили и первые жалобы. Люди недовольны, что после продавцов остается много мусора. Практически вся территория оказалась в отходах после нескольких дней работы.
Между тем, на охрану ярмарки потратят 5,4 миллиона рублей. Контракт до конца года был заключен с охранным предприятием «Цицерон». Оно выставит четыре поста, которые будут работать в круглосуточном режиме.
Какие последствия оцепления рынков
После закрытия торговых точек жители региона заявили о резком росте стоимости аренды складов. Ранее их сдавали по 100 тысяч рублей, сейчас ценник взлетел до 500 тысяч рублей.
При этом даже за такие деньги найти свободные помещения проблематично. Причиной стала ликвидация нескольких тысяч торговых мест.
Покупатели сообщили о росте стоимости овощей и фруктов из-за закрытия рынков. По их словам, продукты приходится покупать по ценам Крайнего Севера.
На обвинения ответил представитель департамента потребительского рынка Ростовской области. По его словам, причина может быть в предпринимателях, которые хотят компенсировать издержки из-за переезда. Сотрудник добавил, что резкого скачка цен на новой торговой площадке не фиксируется.
Пока часть предпринимателей продолжает заниматься переездом и пытается начать все заново, другая часть отчаянно борется за свои права, чтобы вернуть все, как было.