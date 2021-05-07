Как жители Ростовской области воевали за аксайские рынки и чем это обернулось

Продавцы обещали сжечь свои магазины вместе с товаром, если их не оставят в покое. В Интернете появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину, правительству и Госдуме. Авторы заявили, что работали законно и попросили не лишать их работы. На данный момент обращение подписали свыше 11 тысяч человек. Пока никакой реакции на него не было.