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Ретро-поезд «Победа» сделал остановку в Ростове

7 мая 2021, 06:50
Фото: donland.ru
В Ростов-на-Дону на станцию Ростов-Главный прибыл ретро-поезд «Победа», сообщили в региональном правительстве.

На главном железнодорожном вокзале южной столицы подвижной состав военных времен встречали жители и гости Ростова. Ретро-поезд начал свой путь по Северо-Кавказской железной дороге 29 апреля. Он уже сделал остановку на станциях Тихорецкой, Минеральные Воды, Кавказской, Краснодар-1, Новороссийск, Таганрог-1.

Во время стоянки поезда на перроне развернулась выставочная экспозиция, посвященная к 76-летию Великой Победы, а на главной сцене прошел праздничный концерт.

Ранее стало известно, что в День Победы по Ростову будет курсировать праздничный трамвай. Специалисты уже завершили его оформление.

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