Ретро-поезд «Победа» сделал остановку в Ростове

На главном железнодорожном вокзале южной столицы подвижной состав военных времен встречали жители и гости Ростова. Ретро-поезд начал свой путь по Северо-Кавказской железной дороге 29 апреля. Он уже сделал остановку на станциях Тихорецкой, Минеральные Воды, Кавказской, Краснодар-1, Новороссийск, Таганрог-1.
Во время стоянки поезда на перроне развернулась выставочная экспозиция, посвященная к 76-летию Великой Победы, а на главной сцене прошел праздничный концерт.
Ранее стало известно, что в День Победы по Ростову будет курсировать праздничный трамвай. Специалисты уже завершили его оформление.