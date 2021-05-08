Артиллерийский салют и праздничный фейерверк в честь 9 мая запустят в Новочеркасске

Праздничный салют дадут в столице донского казачества в 22.00 мск на площади Ермака. Также в пойме реки Тузлов будут даны артиллерийские залпы.
Известно также, что 9 мая на Платовском проспекте состоится военный парад, а в течение праздничного дня в городе пройдет ряд праздничных концертов и других мероприятий.
С самого утра жители и гости Новочеркасска смогут посетить выставку военной техники и образцов вооружения, которая будет действовать до 17.00 мск.
Ранее стало известно, что более 30 тысяч жителей Ростовской области примут участие в онлайн-шествии Бессмертного полка. При этом страница проекта подверглась хаккерской атаке, но специалисты оперативно ликвидировали ее.