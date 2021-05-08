rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Артиллерийский салют и праздничный фейерверк в честь 9 мая запустят в Новочеркасске

8 мая 2021, 09:17
Фото: pixabay.com
В Новочеркасске в честь Дня Победы планируется артиллерийский салют и праздничный фейерверк, говорится в сообщении городской администрации.

Праздничный салют дадут в столице донского казачества в 22.00 мск на площади Ермака. Также в пойме реки Тузлов будут даны артиллерийские залпы.

Известно также, что 9 мая на Платовском проспекте состоится военный парад, а в течение праздничного дня в городе пройдет ряд праздничных концертов и других мероприятий.

С самого утра жители и гости Новочеркасска смогут посетить выставку военной техники и образцов вооружения, которая будет действовать до 17.00 мск.

Ранее стало известно, что более 30 тысяч жителей Ростовской области примут участие в онлайн-шествии Бессмертного полка. При этом страница проекта подверглась хаккерской атаке, но специалисты оперативно ликвидировали ее.

Материалы по теме
В Ростове назвали подробности хакерской атаки на акцию «Бессмертный полк онлайн»Больше 30 тысяч жителей Ростовской области примут участие в акции «Бессмертный полк»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00