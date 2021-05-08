На месте закрытых аксайских рынков могут появиться новые жилые комплексы

При этом застройкой территории бывших рынков якобы займется компания президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца, а также компании бизнесмена Армена Танкаева.
«Департамент потребительского рынка города Ростова работает под Арташеса Арутюнянца — на полный развал работы рынков: „Атлант“, „Овощной“, „Алмаз“. Имеется мнение, что территорию рынков зачищают под застройку жилым комплексом», — сообщают авторы канала.
При этом, по их мнению, власти региона намерены найти инвесторов для постройки нового супер-рынка на территории старого аэропорта.
Официального сообщения по этой теме или какого-либо другого подтверждения выводам авторов данного тг-канала пока что нет.
Напомним, что оставшиеся без работы после блокировки рынков предприниматели написали петицию против сноса торговых объектов, подпись под которой поставили уже свыше шести тысяч человек.