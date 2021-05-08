rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Предпринимателей с аксайских рынков заставят платить за места в старом аэропорту

8 мая 2021, 10:46
Фото: donland.ru
С 10 мая с предпринимателей с аксайских рынков, которые разместились на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону, начнут брать арендную плату, сообщается на сайте регионального правительства.

Напомним, что территорию старого аэропорта отдали под торговые места для предпринимателей с овощного рынка в Аксайском районе после того, как они были заблокированы силовиками.

Сейчас на временной ярмарочной площадке разместились около 1 тысячи автомобилей с которых осуществляется торговля овощами и фруктами. В региональном правительстве сообщили, что основная часть вопросов обеспечения торговой деятельности решена. Площадка была взята под охрану, обеспечено ее водоснабжение, организован сбор и уборка отходов, оказываются санитарные услуги.

При этом до 10 мая, до того, как завершатся работы по благоустройству, с предпринимателей не будут взимать арендную плату.

Ранее ростовский правозащитник Александр Хуруджи предложил разработать и внести на рассмотрение в Госдуму закон о реновации рынков.

Материалы по теме
Закон о реновации рынков предложили ввести после их захвата в Аксайском районеНа месте закрытых аксайских рынков могут появиться новые жилые комплексы
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00