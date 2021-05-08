Предпринимателей с аксайских рынков заставят платить за места в старом аэропорту

Сейчас на временной ярмарочной площадке разместились около 1 тысячи автомобилей с которых осуществляется торговля овощами и фруктами. В региональном правительстве сообщили, что основная часть вопросов обеспечения торговой деятельности решена. Площадка была взята под охрану, обеспечено ее водоснабжение, организован сбор и уборка отходов, оказываются санитарные услуги.