Предпринимателей с аксайских рынков заставят платить за места в старом аэропорту

Напомним, что территорию старого аэропорта отдали под торговые места для предпринимателей с овощного рынка в Аксайском районе после того, как они были заблокированы силовиками.
Сейчас на временной ярмарочной площадке разместились около 1 тысячи автомобилей с которых осуществляется торговля овощами и фруктами. В региональном правительстве сообщили, что основная часть вопросов обеспечения торговой деятельности решена. Площадка была взята под охрану, обеспечено ее водоснабжение, организован сбор и уборка отходов, оказываются санитарные услуги.
При этом до 10 мая, до того, как завершатся работы по благоустройству, с предпринимателей не будут взимать арендную плату.
Ранее ростовский правозащитник Александр Хуруджи предложил разработать и внести на рассмотрение в Госдуму закон о реновации рынков.