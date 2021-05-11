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Posted 11 мая 2021, 09:45

Published 11 мая 2021, 09:45

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Торговцы заблокированных рынков в Ростовской области пожаловались на пустые обещания

11 мая 2021, 09:45
В Ростовской области продавцы на заблокированных рынках в Аксайском районе пожаловались, что им не оказывают помощь, сообщает 1Rnd.

Бизнесмены заявили, что им обещали помочь, но на деле они помощи не получили. Две недели назад силовики ворвались на рынки «Атлант», «Классик», «Алмаз» и устроили проверку. Предпринимателям заявили, что работать они здесь не смогут. Им предложили переехать на свободные места в Ростове.

«Пока ничего, кроме обещаний, не произошло. Нам предлагали на девяти рынках Ростова занять площади по 20 квадратных метров», — заявили продавцы.

Они добавили, что это слишком маленькие помещения для них. Людям сейчас некуда вывезти свой товар, так как взлетели цены на аренду складов.

#Общество#Новости
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