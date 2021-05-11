Торговцы заблокированных рынков в Ростовской области пожаловались на пустые обещания

Бизнесмены заявили, что им обещали помочь, но на деле они помощи не получили. Две недели назад силовики ворвались на рынки «Атлант», «Классик», «Алмаз» и устроили проверку. Предпринимателям заявили, что работать они здесь не смогут. Им предложили переехать на свободные места в Ростове.