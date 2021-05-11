Торговцы заблокированных рынков в Ростовской области пожаловались на пустые обещания

Posted 11 мая 2021, 09:45
Published 11 мая 2021, 09:45
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Бизнесмены заявили, что им обещали помочь, но на деле они помощи не получили. Две недели назад силовики ворвались на рынки «Атлант», «Классик», «Алмаз» и устроили проверку. Предпринимателям заявили, что работать они здесь не смогут. Им предложили переехать на свободные места в Ростове.
«Пока ничего, кроме обещаний, не произошло. Нам предлагали на девяти рынках Ростова занять площади по 20 квадратных метров», — заявили продавцы.
Они добавили, что это слишком маленькие помещения для них. Людям сейчас некуда вывезти свой товар, так как взлетели цены на аренду складов.