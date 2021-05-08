В Ростовской области ввели мониторинг цен на овощи и фрукты после закрытия рынков

Губернатор Василий Голубев поручил проводить еженедельный мониторинг. По его словам, необходимо знать точные изменения стоимости.
Это стало известно на совещании, которое провел глава региона. Оно было связано с ситуацией с закрытыми рынками в Аксайском районе. Оставшимся без работы предпринимателям предложили торговать в Ростове.
Начали работать антикризисный группы, ответы на интересующие вопросы получили четыре тысячи бизнесменов. Около тысячи торговых точек перенесли на территорию старого аэропорта.