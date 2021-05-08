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В Ростовской области ввели мониторинг цен на овощи и фрукты после закрытия рынков

8 мая 2021, 13:04
Фото: Правительство РО
В Ростовской области будут отслеживать цены на овощи и фрукты после оцепления рынков в Аксайском районе, заявили в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев поручил проводить еженедельный мониторинг. По его словам, необходимо знать точные изменения стоимости.

Это стало известно на совещании, которое провел глава региона. Оно было связано с ситуацией с закрытыми рынками в Аксайском районе. Оставшимся без работы предпринимателям предложили торговать в Ростове.

Начали работать антикризисный группы, ответы на интересующие вопросы получили четыре тысячи бизнесменов. Около тысячи торговых точек перенесли на территорию старого аэропорта.

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#Новости#Захват рынков#Общество
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