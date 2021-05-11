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Posted 11 мая 2021, 16:44

Published 11 мая 2021, 16:44

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

В Ростове-на-Дону бизнес-центр Clover House продадут за 1,4 млрд рублей

11 мая 2021, 16:44
В Ростове-на-Дону выставили на продажу торгово-офисный комплекс Clover House за сумму более 1,3 миллиарда рублей, объявление размещено на сайте Avito.

Продается 18-этажное нежилое здание, в котором есть шесть пассажирских и один грузовой лифт. На полу в помещениях положили ламинат и керамическую плитку.

Предусмотрена подземная охраняемая парковка, есть система видеонаблюдения. Работает круглосуточный пост охраны.

В отдельных помещения установили кондиционеры, работает система пожаротушения. Имущество продают по процедуре банкротства.

Сам комплекс располагается на улице Текучева. Ранее банкротом признали Ростовский портовый элеватор «КОВШ».

#Экономика#Новости
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