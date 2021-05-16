Названа причина возгорания автобуса с пассажирами на проспекте Стачки в Ростове

Posted 16 мая 2021, 05:20
Published 16 мая 2021, 05:20
Modified 1 октября, 14:35
Updated 1 октября, 14:35
По данным канала автобус марки «Нефаз», который загорелся вечером в субботу, 15 мая, на проспекте Стачки, был новым, он сошел с конвейера в 2018 году. Прямо во время поездки начались проблемы с электрикой в задней части буса — произошло возгорание.
Огонь быстро охватил весь автобус, машина восстановлению не подлежит.
В момент пожара в транспорте находились около трех десятков пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал.
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