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Posted 16 мая 2021, 05:20

Published 16 мая 2021, 05:20

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

Названа причина возгорания автобуса с пассажирами на проспекте Стачки в Ростове

16 мая 2021, 05:20
Причиной возгорания в автобусе № 40 в Ростове-на-Дону стали проблемы с проводкой, сообщает телеграм-канал Don_Mash.

По данным канала автобус марки «Нефаз», который загорелся вечером в субботу, 15 мая, на проспекте Стачки, был новым, он сошел с конвейера в 2018 году. Прямо во время поездки начались проблемы с электрикой в задней части буса — произошло возгорание.

Огонь быстро охватил весь автобус, машина восстановлению не подлежит.

В момент пожара в транспорте находились около трех десятков пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал.

#Общество#Новости#Видео
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