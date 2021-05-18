Первый случай южноафриканского штамма коронавируса выявили в Ростовской области

Posted 18 мая 2021, 15:51
Published 18 мая 2021, 15:51
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
По его словам, в регионе стали все чаще выявлять мутантные виды коронавируса. Всего в Ростовской области было зарегистрировано 27 случаев мутантных штаммов британской линии в 15 муниципалитетах. Также медики выявили в Азове один случай заражения южноафриканским штаммом.
При этом ни один из 28 заразившихся не покидал пределы Ростовской области.
Напомним, что на 18 мая в Ростовской области было выявлено 91735 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 82187 человек, скончались 4253 пациентов.
При этом привились против инфекции уже 379530 местных жителей и ни одного случая осложнений после вакцинации выявлено не было.
Ранее стало известно, что в Ростовской области могут снять ограничения для предприятий общепита по режиму работы.
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