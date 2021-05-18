Первый случай южноафриканского штамма коронавируса выявили в Ростовской области

По его словам, в регионе стали все чаще выявлять мутантные виды коронавируса. Всего в Ростовской области было зарегистрировано 27 случаев мутантных штаммов британской линии в 15 муниципалитетах. Также медики выявили в Азове один случай заражения южноафриканским штаммом.