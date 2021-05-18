Титов заявили, что бизнесменам придется уйти с закрытых рынков в Ростовской области

Posted 18 мая 2021, 14:38
Published 18 мая 2021, 14:38
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Напомним, 27 апреля тысячи силовиков оцепили рынки «Атлант», «Алмаз», «Классик», «Овощной». Тысячи людей остались без работы.
Титов заявил, что бизнесу нужно найти новую дислокацию и прийти к компромиссу. «Власти понимают, что в этой ситуации бизнесмены должны страдать в меньшей степени. Но все-таки будет предлагаться менять место», — заявил Титов.
Он добавил, что предпринимателям могут предложить остаться до октября.