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Posted 18 мая 2021, 14:38

Published 18 мая 2021, 14:38

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Титов заявили, что бизнесменам придется уйти с закрытых рынков в Ростовской области

18 мая 2021, 14:38
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов заявил, что предпринимателям с оцепленных рынков в Ростовской области придется найти новые места для торговли, пишет ТАСС.

Напомним, 27 апреля тысячи силовиков оцепили рынки «Атлант», «Алмаз», «Классик», «Овощной». Тысячи людей остались без работы.

Титов заявил, что бизнесу нужно найти новую дислокацию и прийти к компромиссу. «Власти понимают, что в этой ситуации бизнесмены должны страдать в меньшей степени. Но все-таки будет предлагаться менять место», — заявил Титов.

Он добавил, что предпринимателям могут предложить остаться до октября.

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