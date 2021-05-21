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Posted 21 мая 2021, 15:43

Published 21 мая 2021, 15:43

Modified 1 октября, 13:25

Updated 1 октября, 13:25

Голубев объявил траур по погибшим работникам водоканала в Таганроге

21 мая 2021, 15:43
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил траур по погибшим в селе Дмитриадовка рабочим в результате выброса метана в коллекторе, об этом он сообщил в соцсети.

Траур объявлен в субботу, 22 мая.

Также губернатор сообщил об оказании материальной помощи пострадавшим и семьям погибших рабочих.

Напомним, что утром на очистное сооружение в селе Дмитриадовка под Таганрогом прибыли две бригады рабочих, чтобы произвести ремонтно-восстановительные работы. Один из сотрудников водоканала повернул вентиль и произошел выброс метана. Рабочие, находившиеся в колодце упали без сознания.

На помощь им пришли другие сотрудники, но и они отравились газом. В результате погибли десять человек, восемь человек госпитализировали, пятеро из них находятся в реанимации.

Поисково-спасательные мероприятия завершены, но продолжаются восстановительные работы на коллекторе. Их, по словам губернатора, завершат в течение 10-12 часов.

#Общество#Новости#Видео
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