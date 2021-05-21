Голубев объявил траур по погибшим работникам водоканала в Таганроге

Posted 21 мая 2021, 15:43
Published 21 мая 2021, 15:43
Modified 1 октября, 13:25
Updated 1 октября, 13:25
Траур объявлен в субботу, 22 мая.
Также губернатор сообщил об оказании материальной помощи пострадавшим и семьям погибших рабочих.
Напомним, что утром на очистное сооружение в селе Дмитриадовка под Таганрогом прибыли две бригады рабочих, чтобы произвести ремонтно-восстановительные работы. Один из сотрудников водоканала повернул вентиль и произошел выброс метана. Рабочие, находившиеся в колодце упали без сознания.
На помощь им пришли другие сотрудники, но и они отравились газом. В результате погибли десять человек, восемь человек госпитализировали, пятеро из них находятся в реанимации.
Поисково-спасательные мероприятия завершены, но продолжаются восстановительные работы на коллекторе. Их, по словам губернатора, завершат в течение 10-12 часов.
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