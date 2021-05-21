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Posted 21 мая 2021, 10:51

Published 21 мая 2021, 10:51

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Новошахтинский завод нефтепродуктов за 2020 год потерял 50 млрд выручки

Новошахтинский завод нефтепродуктов за 2020 год потерял 50 млрд выручки

21 мая 2021, 10:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» выручил от продаж в прошлом году более 92 млрд рублей, что меньше выручки за 2019 год на 50 млрд рублей, следует из открытых данных в системе «Спарк».

В 2018 и 2019 годах АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» стабильно показывало результат выручки в 142 млрд рублей. Разница в сравнении с выручкой в прошлом году составила 50 млрд рублей (92 млрд руб. в 2020 году).

Предприятие занимается производством нефтепродуктов уже 16 лет, управляющей компанией является АО НЗНП Менеджмент. Здесь трудятся до пяти тысяч человек. Владеют заводом (80% активов) Игорь Мнушкин и Андрей Гранкин (20% активов).

Чистая прибыль компании в 2020 году оценивался в 544 млн рублей, тогда, как в 2019 году она составила 3,6 млрд рублей. Уставной капитал завода составил более 300 млн рублей. Чистые активы предприятия составляют 4,6 млрд рублей.

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#Экономика#Новости
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